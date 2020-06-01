Tahtayazı Mahallesi'nin leylekleri - Son Dakika

Çubuk ilçesinin en eski mahallelerinden Tahtayazı'da, leylekler her yıl cami kubbesindeki evlerine dönüyor.

Daha önce eski caminin çatışındaki leylek yuvası yıllar önce yeni cami yapılınca mahalle sakinleri tarafından yeni caminin kubbesine taşındı.

Her ilkbaharda cami kubbesindeki evlerine dönen leylekler, sonbaharda yavrularıyla göç ediyor.

Tahtayazı Mahalle Muhtarı Sadullah Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babalarından dedelerinden öğrendiklerine göre mahallelerinin, kurulduğu günden bu yana leyleklere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Leyleklerin yuvasının daha önceden eski camide olduğunu hatırlatan Çetinkaya, "'Büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla mahallemiz 1402 yılından sonra kurulmuş. Bu leylekler de o tarihten itibaren mahallemizde yaşamaya başlamış. Ben 66 yaşındayım ben bildim bileli eski camide yaşıyorlardı. 1989 yılında yeni camimizi yaptık ve yuvalarını ortaya taşıdık. Bu leylekler köyümüzün fertlerinden biri gibidirler. Onların gelmesini dört gözle bekliyoruz. Ne zaman gelecekler diye öyle bakar dururuz. Her yıl bu yuvaya gelen leylekler yavrularını büyütüp daha sonra göç ediyor." dedi.

Mahallerinde her cami yapıldığında leyleklerin yuvasının da taşındığını ifade eden İsmail Kurban ise, "Bizim örf ve adetlerimizde leyleklerin ayrı bir özelliği var. Leylekler çok güzel bir canlıdır. Onların gelmesini gözlüyoruz, gittiklerinde de üzülüyoruz." diye konuştu.