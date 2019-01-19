Takımın Başında Hasan Şaş Yer Aldı
1 saat önce
Galatasaray'da cezası devam eden Teknik Direktör Fatih Terim'in yerine takımın başında cezası biten Yardımcı Antrenör Hasan Şaş yer aldı.
Galatasaray
'da cezası devam eden Teknik Direktör Fatih Terim
'in yerine takımın başında cezası biten Yardımcı Antrenör Hasan Şaş
yer aldı.
Galatasaray'ın Ankaragücü
ile oynadığı karşılaşmada takımın başında Yardımcı Antrenör Hasan Şaş yer aldı. Fenerbahçe
maçından cezası devam eden Teknik Direktör Fatih Terim'in yokluğunda takımı Şaş idare etti. Fenerbahçe maçından 8 maç ceza alan Hasan Şaş da bu maçla birlikte sahalara döndü.
Fatih Terim ise karşılaşmayı locadan takip etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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