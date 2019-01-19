Son Dakika Haberleri: Takımın Başında Hasan Şaş Yer Aldı

Takımın Başında Hasan Şaş Yer Aldı

1 saat önce

Galatasaray'da cezası devam eden Teknik Direktör Fatih Terim'in yerine takımın başında cezası biten Yardımcı Antrenör Hasan Şaş yer aldı.

Takımın Başında Hasan Şaş Yer Aldı, System.String[]
Galatasaray'da cezası devam eden Teknik Direktör Fatih Terim'in yerine takımın başında cezası biten Yardımcı Antrenör Hasan Şaş yer aldı.

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada takımın başında Yardımcı Antrenör Hasan Şaş yer aldı. Fenerbahçe maçından cezası devam eden Teknik Direktör Fatih Terim'in yokluğunda takımı Şaş idare etti. Fenerbahçe maçından 8 maç ceza alan Hasan Şaş da bu maçla birlikte sahalara döndü.

Fatih Terim ise karşılaşmayı locadan takip etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Fatih Terim, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor
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