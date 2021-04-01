Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı (2)

CENAZE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemi yapılan Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik için morg çıkışında tören yapıldı. Törene İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Cebenay da katıldı. Hastane önünde yapılan duanın ardından Çevik'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Civler köyüne gönderildi.