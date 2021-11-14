Takla atan araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kaza, Bartın Karabük karayolunun Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karabük'ten Bartın istikametine seyir halinde olan Hüseyin Altun yönetimindeki 74 AU 336 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp karşı şeride geçti. Takla atan otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü.

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