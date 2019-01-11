Son Dakika Haberleri: Takla Atan Araçtan Yara Almadan Kurtuldu

Takla Atan Araçtan Yara Almadan Kurtuldu

1 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, takla atan otomobil, su tahliye kanalına düşüp, ters döndü.

Takla Atan Araçtan Yara Almadan Kurtuldu, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, takla atan otomobil, su tahliye kanalına düşüp, ters döndü. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Selendi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Volkan Kılınçcı, 55 AGT 41 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Art arda takla atan otomobil, su tahliye kanalına düşüp, ters döndü. Sürücü Kılınçcı, kazayı yara almadan atlattı. Otomobil, yoldan tesadüfen geçen çekiciyle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:24 Kaynak: DHA

Kula, Manisa, Güncel
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