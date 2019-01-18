Son Dakika Haberleri: Takla Atan Lüks Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

Takla Atan Lüks Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

15 dakika önce

Takla atan lüks otomobilden burnu bile kanamadan çıktıİSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde U dönüşü yapılması yasak yerden dönmeye çalışan otomobile başka bir lüks otomobil çarparak takla attı.

Takla atan lüks otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde U dönüşü yapılması yasak yerden dönmeye çalışan otomobile başka bir lüks otomobil çarparak takla attı. Yaşanan feci kazada takla atan aracın sürücüsü şans eseri burnu bile kanmadan çıktı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarında yaşandı. İddiaya göre, Muhammed Ali İnci yönetimindeki 34 AN 7689 plakalı otomobil, U dönüşü yasak olan bölgeden dönmeye çalışan Yusuf Ç. İdaresindeki 34 VU 7357 plakalı otomobile çarparak takla attı. Yolun ortasında ters bir şekilde duran araçtan sürücü Muhammed Ali İnci şans eseri burnu bile kanamadan çıktı. Sürücüler birbirlerinin sağlık durumlarıyla ilgilenirken, trafikte yoğunluk oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücüler polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri araçların bulunduğu yerde dubalarla önlem alarak trafiğin akışın sağladı. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri takla atan aracın sürücüsü Muhammed Ali İnci'yi kontrol amaçlı ambulansa alarak müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

İstanbul, Beylikdüzü, 3. Sayfa
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