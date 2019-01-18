Takla Atan Lüks Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı
15 dakika önce
Takla atan lüks otomobilden burnu bile kanamadan çıktıİSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde U dönüşü yapılması yasak yerden dönmeye çalışan otomobile başka bir lüks otomobil çarparak takla attı.
Takla atan lüks otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü
'nde U dönüşü yapılması yasak yerden dönmeye çalışan otomobile başka bir lüks otomobil çarparak takla attı. Yaşanan feci kazada takla atan aracın sürücüsü şans eseri burnu bile kanmadan çıktı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci
Bulvarında yaşandı. İddiaya göre, Muhammed Ali
İnci yönetimindeki 34 AN 7689 plakalı otomobil, U dönüşü yasak olan bölgeden dönmeye çalışan Yusuf Ç. İdaresindeki 34 VU 7357 plakalı otomobile çarparak takla attı. Yolun ortasında ters bir şekilde duran araçtan sürücü Muhammed Ali İnci
şans eseri burnu bile kanamadan çıktı. Sürücüler birbirlerinin sağlık durumlarıyla ilgilenirken, trafikte yoğunluk oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücüler polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri araçların bulunduğu yerde dubalarla önlem alarak trafiğin akışın sağladı. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri takla atan aracın sürücüsü Muhammed Ali İnci'yi kontrol amaçlı ambulansa alarak müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:10 Kaynak: İHA
İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi
Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak
AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler
Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı