Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametine giden Hüseyin B. idaresindeki 55 FF 102 plakalı otomobil, Huzurkent Mahallesi sınırlarında bilinmeyen bir nedenle takla attı. Otomobil, taklalar atıp yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yoldan çıktı. Araç içinde sıkışan sürücü Hüseyin B. sıkıştığı yerden çıkartılarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Durumu ağır olan sürücünün tedavi altına alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - MERSİN

Huzurkent, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
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