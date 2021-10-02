Kaza, saat 05.30 sıralarında Malkara- Tekirdağ karayolunun Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malkara Devlet Hastanesi 'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Emre Ünal yönetimindeki 59 LB 286 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atıp tarlaya devrildi. Kazada sürücü Ünal araçtan fırladı. Araç alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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