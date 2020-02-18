Takla atıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde takla atıp tramvay yoluna devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Günay A. (51) idaresindeki 41 H 2872 plakalı otomobil, Göztepe'den Konak istikametine giderken Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp tramvay yoluna devrildi.

Kazada sürücü araçta sıkışırken, otomobildeki diğer yolcu da yaralandı. Sürücü olay yerine gelen İzmir İtfaiyesi ve AKS 110 ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yaralı da İzmir'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle aksayan tramvay seferleri, otomobilin rayların üzerinden kaldırılmasıyla yeniden başladı.