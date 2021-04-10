Takla atıp hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı kurtuldular - Son Dakika

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Takla atıp hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı kurtuldular

ANTALYA - Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarpıp takla atan otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan yolcu kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza Manavgat ilçesinde eyana geldi. Edinilen bilgiye göre Bucakşeyhler istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mert Canpolat'ın kullandığı 07 ACJ 363 plakalı otomobil, Akçay Köprüsünü geçtiği sırada aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaçları devirip takla atarak durabildi.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Mert Canpolat ve otomobilde yolcu olarak bulunan Feyza Kesikce araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin plakası ve diğer parçaları jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından ağaçlar arasından toplandı.