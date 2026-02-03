Afyonkarahisar'da taksinin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Abuzer Karamoçu yönetimindeki 03 T 1004 plakalı taksi, merkeze bağlı Karaaslan köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Karamoçu, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Taksi Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?