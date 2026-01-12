Taksi Sürücüsü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
3-sayfa

12.01.2026 11:59
Konya Ereğli'de seyir halindeyken kalp krizi geçiren taksi sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren taksi sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ereğli ilçesi Gülbahçe Mahallesi Üçgöz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 ETT 09 plakalı ticari taksi sürücüsü Mehmet Kılıç (65) seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç ise aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Güvenlik, 3-sayfa, Ereğli, Konya, Kaza

11:55
