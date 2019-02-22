Taksim'de Arap Turistle Otobüsçüler Arasındaki Kavga Kamerada

TAKSİM Meydanı'nda tur otobüsünde çalışanlar ile bir arap turist arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

TAKSİM Meydanı'nda tur otobüsünde çalışanlar ile bir arap turist arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.



Taksim Meydanı'nda yabancı turistlere otobüs ile tur hizmeti veren firma personelleri ile bir Arap turist arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tur otobüsünde çalışanların tekme ve tokatlarına maruz kalan Arap turist, daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.



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