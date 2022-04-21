TAKSİM'DE BU KEZ TURİSTLER TAKSİCİLERLE PAZARLIK YAPTI - Son Dakika
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TAKSİM'DE BU KEZ TURİSTLER TAKSİCİLERLE PAZARLIK YAPTI

21.04.2022 11:55

BEYOĞLU, Taksim Meydanı'nda 6 kişilik turist grubu, Sultançiftliği'nde bulunan bir AVM'ye gitmek için taksimetre açtırmayıp pazarlık yapmaya çalıştı.

BEYOĞLU, Taksim Meydanı'nda 6 kişilik turist grubu, Sultançiftliği'nde bulunan bir AVM'ye gitmek için taksimetre açtırmayıp pazarlık yapmaya çalıştı. Taksimetrenin 150-200 lira yazdığı mesafeye turistler 100 lira teklif etti. Taksiciler teklifi kabul etmedi.

Taksim Meydanı'nda taksiye binmek isteyen 6 kişilik turist grubu, durdurdukları taksiciye, Sultangazi Sultançiftliği'nde bulunan bir AVM'ye gitmek istediklerini söyleyip fiyat sordu. Taksi şoförü taksimetrenin ne kadar yazacağını bilmediğini söyleyince turistler taksimetre açmadan 100 lira teklif edip pazarlık yapmaya çalıştı. Teklifi kabul etmeyen taksi şoförü yoluna devam etti.

Turistler daha sonra durdurdukları taksinin şoförüne de fiyat sorup uzun süre pazarlık yaptı. Taksi şoförü taksimetrenin belirtilen yere 150-200 lira civarında yazdığını ve taksimetre ne kadar yazarsa o ücreti alacağını söyledi. Taksimetre açtırmak istemeyen turistler pazarlık yapmaya devam edince taksi şoförü de bu teklifi kabul etmedi.

Kendisine 100 lira teklif edilen taksi şoförü "Sultançiftliği'nde AVM'ye gitmek istiyorlar. Ben taksimetre diyorum, onlar da taksimetre açtırmak istemiyor ve anlaşma yapıyor" dedi.

Aynı turistlerin binmek istediği diğer taksi şoförü "Bana gidecekleri adresi söyleyip fiyat soruyorlar. Ben de UBER'den çıkarıyorum gideceği yeri, zaten fiyat ortalaması burada çıkıyor. 150- 200 lira arası bir fiyat ortalaması çıkıyor. Ben ne kadar taksimetre açarım desem de bana fiyat soruyorlar. Geçen gün oraya müşteri götürdüm taksimetre 168 lira yazdı, bunu onlara söyledim. Yabancı müşteriler dolandırıldıkları için fiyat bilmiyorlar. Bilmedikleri için ben de UBER açıp fiyat gösteriyorum" diye konuştu.

TAKSİM'DE BU KEZ TURİSTLER TAKSİCİLERLE PAZARLIK YAPTI
TAKSİM'DE BU KEZ TURİSTLER TAKSİCİLERLE PAZARLIK YAPTI
TAKSİM'DE BU KEZ TURİSTLER TAKSİCİLERLE PAZARLIK YAPTI
TAKSİM'DE BU KEZ TURİSTLER TAKSİCİLERLE PAZARLIK YAPTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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