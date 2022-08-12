Taksim'de seyyar satıcılar turisti darp etti - Son Dakika
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Taksim'de seyyar satıcılar turisti darp etti

12.08.2022 09:48

Taksim'de kuşlara yem satan seyyar satıcılar bir turisti darp etti.

Taksim'de kuşlara yem satan seyyar satıcılar bir turisti darp etti. Polise başvuran turist şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Taksim'de yaşandı. Ailesiyle birlikte İstanbul'u gezen İranlı bir işadamı Taksim Meydanında kuş yemi satan seyyar satıcılardan yem almak istedi. İddiaya göre, İranlı turist ile seyyar satıcılar arasında ücret konusunda anlaşmazlık çıktı ve satıcılar turiste saldırdı. Seyyar satıcılar, turisti darp edip kaşını patlattıktan sonra koşarak oradan uzaklaştı.

İranlı turist, olayın şokunu üzerinden attıktan sonra meydandaki polis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi ve İranlı turistle ailesi şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, turist, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de seyyar satıcılar turisti darp etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de seyyar satıcılar turisti darp etti - Son Dakika
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