Son Dakika Haberleri: Taksim'de tekme ve sopalı kavga kamerada
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Taksim'de tekme ve sopalı kavga kamerada

6 saat önce

TAKSİM'de iki grup arasında çıkan kavgada sopa, demir ve sandalyeler kullanıldı.

Taksim'de tekme ve sopalı kavga kamerada, System.String[]
TAKSİM'de iki grup arasında çıkan kavgada sopa, demir ve sandalyeler kullanıldı. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ile görüntülendi.

Sakızağacı taksi durağı ile İstiklal Caddesi kesişimindeki geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında Arapça konuştukları görülen yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Yaka paça dışarıya atılan müşterilerle çalışanların arasında çıktığı öğrenilen tartışma cadde de devam etti. Kısa sürede kavgaya tutuşan taraflar, ellerine geçirdikleri sopa, demir, sandalye gibi cisimleri birbirine fırlatmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen caddede tekme ve yumruklar havada uçuştu. Mekan çalışanlarının darp edip kovaladığı müşteriler, kısa süre sonra geri dönerek kavgaya devam etti. Çevrede toplananlar meraklı gözlerle kavgayı izlerken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


- İstanbul
İstiklal Caddesi, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
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