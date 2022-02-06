Üye Girişi
TAKSİM MEYDANI'NDA AYDINLATMA DİREĞİNİN AÇIKTA KALAN KABLOSU TEDİRGİNLİK YARATTI - Son Dakika

TAKSİM MEYDANI'NDA AYDINLATMA DİREĞİNİN AÇIKTA KALAN KABLOSU TEDİRGİNLİK YARATTI

06.02.2022 15:23

TAKSİM Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nın hemen yanındaki aydınlatma direğindeki açıkta bulunan elektrik kabloları çevrede tedirginlik yarattı.

TAKSİM Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nın hemen yanındaki aydınlatma direğindeki açıkta bulunan elektrik kabloları çevrede tedirginlik yarattı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önündeki aydınlatma direğinin günlerden bu yana kapaksız olduğu belirlendi. Çalındığı veya düştükten sonra kaybolduğu sanılan kapaktan dışarı sarkan elektrik kablolarının bulunduğu direğin hemen önünde çöp konteyneri bulunması ayrı tehlike oluşturuyor. Çöp atmaya gelen yüzlerce kişinin can güvenliğini tehlikeye sokan direğe kapak takılarak kablolar için önlem alınmasını isteyenler zabıtaya haber verdi.

TAKSİM MEYDANI'NDA AYDINLATMA DİREĞİNİN AÇIKTA KALAN KABLOSU TEDİRGİNLİK YARATTI
TAKSİM MEYDANI'NDA AYDINLATMA DİREĞİNİN AÇIKTA KALAN KABLOSU TEDİRGİNLİK YARATTI
TAKSİM MEYDANI'NDA AYDINLATMA DİREĞİNİN AÇIKTA KALAN KABLOSU TEDİRGİNLİK YARATTI
TAKSİM MEYDANI'NDA AYDINLATMA DİREĞİNİN AÇIKTA KALAN KABLOSU TEDİRGİNLİK YARATTI
TAKSİM MEYDANI'NDA AYDINLATMA DİREĞİNİN AÇIKTA KALAN KABLOSU TEDİRGİNLİK YARATTI
TAKSİM MEYDANI'NDA AYDINLATMA DİREĞİNİN AÇIKTA KALAN KABLOSU TEDİRGİNLİK YARATTI
TAKSİM MEYDANI'NDA AYDINLATMA DİREĞİNİN AÇIKTA KALAN KABLOSU TEDİRGİNLİK YARATTI
TAKSİM MEYDANI'NDA AYDINLATMA DİREĞİNİN AÇIKTA KALAN KABLOSU TEDİRGİNLİK YARATTI

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Anıtı, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİM MEYDANI'NDA AYDINLATMA DİREĞİNİN AÇIKTA KALAN KABLOSU TEDİRGİNLİK YARATTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:25 Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
15:18 Yeni parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller'in avukatından İYİ Partili Koray Aydın'a yanıt geldi!
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:41 Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
14:35 Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı
14:34 Bir fatura isyanı şarkıcı Serkan Kaya'dan geldi! Faturayı görünce "Çok çalışmak lazım" dedi
14:02 Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
13:33 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 15:40:12. #1.12#
SON DAKİKA: TAKSİM MEYDANI'NDA AYDINLATMA DİREĞİNİN AÇIKTA KALAN KABLOSU TEDİRGİNLİK YARATTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement