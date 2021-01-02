Taksimetre ayarı kuyruğu ikinci gününde de devam ediyor - Son Dakika

Taksimetre ayarı kuyruğu ikinci gününde de devam ediyor
02.01.2021 11:57
İstanbul'da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, ikinci günde de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrece uzayan kuyruk oluşturdu.
İstanbul'da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, ikinci günde de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrece uzayan kuyruk oluşturdu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.
İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından, taksiciler, taksimetrelerin güncellenmesi için bugünde Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti. Dün sabah saatlerinde oluşan kilometrelerce kuyruk, ikici günde de devam etti. Düne nazaran araçların sabah saatlerinde alana toplu şekilde alınmayıp, gruplar haline zabıta ekipleri kontrolünde alındığı görüldü. Taksimetre kuyruğu havadan görüntülendi. Görüntüde, taksicilerin uzun kuyruk oluşturduğu görülüyor.
(İHA)
Son Dakika Hastanede yangın! Psikiyatri hastası yatağını ateşe verdi PSG tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı