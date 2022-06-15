Taksimetreyi durakta açan şoför, tepki gösteren kadın müşteriye yumruk atarak saldırdı! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Taksimetreyi durakta açan şoför, tepki gösteren kadın müşteriye yumruk atarak saldırdı! O anlar kameraya yansıdı

15.06.2022 12:33

İstanbul Esenyurt'ta evine taksi çağıran bir kadın, taksi şoförünün taksimetreyi durakta açtığını görünce şok yaşadı. Bu duruma ses çıkarmayan kadın, indiği sırada taksicinin fazla para istemesi sonucu tepki gösterdi. Taksici ise kadın müşteriye yumruk attı. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta iddialara göre evine taksi çağıran bir kadın, aracın taksimetreyi duraktan çıkarken açtığını fark etti. Bu duruma tepki gösteren yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma başlarken, bununla da yetinmeyen taksici, yolculuğun bitiminde taksimetre göstergesinde yazan fiyatın üstünde bir ücret talep etti.

KADINA YUMRUK ATTI

Bunun üzerine sinirlenen kadın ücreti ödemeyi reddederek araçtan inmek istedi fakat taksici, kadını indirmek yerine yumruk attı. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksimetreyi durakta açan şoför, tepki gösteren kadın müşteriye yumruk atarak saldırdı! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksimetreyi durakta açan şoför, tepki gösteren kadın müşteriye yumruk atarak saldırdı! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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