TAL Paneli Kadir Has Üniversitesi\'nde Gerçekleşti

31.01.2026 01:21
Kadir Has Üniversitesi'nde Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAL) paneli, tiyatro araştırmaları üzerine odaklandı.

Kadir Has Üniversitesi'nde, "(TAL) Tiyatro Araştırma Laboratuvarı Nedir? (Kimdir?)" başlıklı panel düzenlendi.

Tiyatro Bölümü ile TÜBİTAK 1001 Programı tarafından desteklenen Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAL) Arşiv Projesi panel dizisinin ikincisi üniversitenin Sinema A Salonu'nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Zeynep Günsür Yüceil'in üstlendiği panelde Sevi Algan, Yaşar Nezih Eyüboğlu, Duygu Seda Tomru, Erol Babaoğlu ve Nadi Güler konuşmacı olarak yer aldı.

Laboratuvarın araştırma yaklaşımı, çalışma yöntemleri ve tiyatro alanındaki çok katmanlı üretim pratiği panelde ele alındı.

Ayla ve Beklan Algan çiftinin çocuğu sanatçı Sevi Algan, TAL'in 1988'de Beklan Algan, Ayla Algan, Erol Keskin, Haluk Şevket Ataseven, Çetin İpekkaya ve Edis Sezer tarafından kurulduğuna işaret etti.

TAL'in kurucularından Beklan Algan'ın düşüncelerini anlatan Sevi Algan, "Tiyatro insanın önce kendi kendisiyle sonra toplumla sonra evrenle sonra yine kendisiyle olan ilişkisidir." şeklindeki sözlerini aktardı.

Sevi Algan, laboratuvarın önemine dikkati çekerek, "TAL, tiyatroyu var eden oyuncu, yazar, yönetmen, besteci, kuramcı, eleştirmen, sahne tasarımcısı, kostümcü, ışık uzmanı, teknik elemanlar ve seyirci gibi değişik ögeler arasındaki yaratıcı ilişki ve dengeyi bilim, düşün ve sanat dallarındaki gelişmelerin ışığında araştırmak ve ortaya çıkan tiyatrosal ürünleri sergilemek için eğitim ve denemeler yapmayı amaçlayan bir kuruluştur." dedi.

Tiyatro oyuncusu Yaşar Nezih Eyüboğlu, modern çağda tiyatronun nasıl olması gerektiğini TAL ile araştırdıklarını vurgulayarak, "TAL, tiyatronun merkezine yaratıcı oyuncuyu koyarak oyuncu ve seyircinin karşılaştığı tiyatro olayında diğer tiyatro ögelerinin tamamlayıcı olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dramaturg Duygu Seda Tomru, "TAL kimdir, diye sorduğumuzda burada ve şimdi hem dünyayı hem de o dünya içinde var olan, kendisini gören, kendi değerlerini yaratabilen, zamanın ötesine geçip kültür-medeniyet inşa etme potansiyelinin farkında olan, 'Neden buradayım?' diyerek anlam arayışında bulunan, 'Ben kimim?' diyerek kendisini ifade aracı olarak çağdaş sanatın anlatı dilini bulmaya çalışan ve eleştirilere, dışlanmaya rağmen yaratma cesaretiyle araştırmaktan vazgeçmeyen bir kimliğe sahiptir." diye konuştu.

Oyuncu Erol Babaoğlu da laboratuvarın kurucuları ile ilgisine değinerek, "Dikkat ederseniz, tarihsel olarak oyunculuk yöntemleri üzerine çalışanlar her zaman yönetmenler. Yön verici, öncü karakterler genelde yönetmenlerden çıkıyor ve onların adlarıyla anılıyor. Bu da oyuncunun makus talihi, galiba." dedi.

Oyuncu Nadi Güler ise Beklan Algan'ın bir taksi şoförünü provaya getirdiğini söyleyerek, "O kadar doğal ve deneyseldi ki. O taksi şoförü pek çok oyuncudan daha içtenlikle oynadı. Bir ölüyü canlandırıyordu. En son, 'Beni bırakıp gitmeyin.' dedi bize."

Beklan, garip bir şekilde oyuncunun o andaki yaklaşımını röntgenini çeker gibi algılıyordu. Öyle derinlikli, öyle nüanslarla oyunculuğu o kadar yükseltiyordu ki o çıkardığı yerde, kendinizi unuttuğunuz bir yerde bulabiliyorsunuz. Hiç ummadığınız bir yere ulaşıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

