Kültür Sanat

Talas 2026'yı Çiçek Yılı İlan Etti

01.02.2026 11:16
Talas Belediye Başkanı Yalçın, 2026'yı 'Çiçek yılı' ilan ederek fuarda çevre projelerini inceledi.

Talas'ta 2026 yılını "Çiçek yılı" ilan eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Bitki, Çiçek ve Peyzaj Fuarı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, fuarda, çevre düzenlemesi, süs bitkileri, peyzaj mimarisi ve sürdürülebilir yeşil alan uygulamalarıyla ilgili son gelişmeler takip edildi.

Başkan Yalçın, fuar ziyaretiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Talas'ta çevreyi sadece bir düzenleme alanı olarak değil, yaşam kalitesinin temel unsurlarından biri olarak ele aldıklarını belirtti.

2026 yılının Talas için "Çiçek yılı" olacağını ifade eden Yalçın, bu hedef doğrultusunda çalışmalara hız verdiklerini, ilçenin iklimine uygun çiçekleri seçtiklerini kaydetti.

Yeşil alan yatırımlarını sadece görsel açıdan değil, çevresel sürdürülebilirlik ve insan sağlığı boyutuyla da ele aldıklarını anlatan Yalçın, fuarda edinilen bilgi ve temasların, ilçedeki peyzaj projelerine önemli katkı sağlayacağını, çevreye yapılan her yatırımın geleceğe yapılan bir yatırım olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Talas, Çevre, Son Dakika

12:08
