Son Dakika Haberleri: Talas'a Usta Oyuncu Ahmet Yenilmez Geliyor

Talas'a Usta Oyuncu Ahmet Yenilmez Geliyor

29 dakika önce

Usta oyuncu, tiyatrocu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez, Talas Belediyesinin düzenlediği gecede tek kişilik Korkma Tiyatro Oyununu sahnelemek için Talas'a geliyor.

Talas'a Usta Oyuncu Ahmet Yenilmez Geliyor, System.String[]
Usta oyuncu, tiyatrocu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez, Talas Belediyesinin düzenlediği gecede tek kişilik Korkma Tiyatro Oyununu sahnelemek için Talas'a geliyor.

8 Şubat Cuma günü Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde oynanacak tiyatro hakkında açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kültürel faaliyetlere bir yenisini ekleyeceklerini belirtti.

Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu: "Bu Cuma yine Talas Belediyesi olarak farklı bir kültürel etkinliğe imza atacağız. Usta oyuncu Ahmet Yenilmez'in Korkma isminde tek kişilik bir tiyatro oyunu. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy'u böylelikle anacağız. Nesillerimiz için Mehmet Akif, Necip Fazıl gibi isimler önemli bir rol model. Ahmet Yenilmez bu isimlerden Mehmet Akif'i sahnelemiş olacak. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde saat 19.00'da başlayacak çok farklı ve etkileyici bir tiyatro oyununa bütün Talaslı, Kayserili hemşehrilerimizi bekliyoruz." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:03 Kaynak: İHA

Ahmet Yenilmez, Talas, Güncel
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