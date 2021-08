Talas Açık Hava Sineması artık 2 noktada birden - Son Dakika

Her iki noktada birden düzenlenen etkinliğe önceden olduğu gibi bu haftada sinemaseverlerin yoğun ilgisi bekleniyor. - KAYSERİ

Daha önceden Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda düzenlenen sinema etkinliği, Ali Dağı 360 Kafe'nin yanı başında oluşturulan yeşil alanda da yapılacak. Böylece yaz cumartesilerinin vazgeçilmezi haline gelen açık hava sineması keyfi her iki noktada birden sinemaseverlere keyifli anlar yaşatacak.

