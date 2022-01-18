Talas Belediyesinden hayvanlara kış desteği - Son Dakika

Talas Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ile sokak hayvanları için ilçe genelindeki noktalara yem bırakmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelindeki 40 ayrı bölgede bulunan besleme noktalarına kuru mama, yemek ve ekmek bırakılıyor.

Kışın zorlu şartlarında kedi ve köpeklerin yiyecek bulması kolaylaştırılıyor, yaban hayvanlarının aç kalarak yerleşim yerlerine inmesinin önüne geçiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yalnızca insanlara değil yaşayan her canlıya hizmet götürme gayesinde olduklarını ifade etti.

Yalçın, yaz kış yaptıkları bu uygulamayı kışın daha büyük bir hassasiyetle yerine getirdiklerini belirtti.