Talas'ta 10 iş yeri daha ruhsat aldı

Talas'ta 10 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına başladı.

Talas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yavaşlayan ticaret hayatı, kontrollü sosyal hayat dönemiyle canlanmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Talas Belediyesinden ruhsat alan kuruyemiş, bakkaliye, terzi, züccaciye, market, lokanta, spor salonu, hırdavat ve cam ürünleri satış yeri gibi çeşitli sektörlerden oluşan 10 yeni iş yeri daha ticari faaliyetine başladı.

Açılan yeni iş yerleri ile pandemi sürecinde Talas'ta faaliyete geçen işletme sayısı 234'e yükseldi.