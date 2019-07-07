Son Dakika Haberleri: Talas'ta açık hava sineması keyfi
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Talas'ta açık hava sineması keyfi

1 saat önce

Talas Belediyesince Yamaç Paraşütü İniş Alanında kurulan dev ekranda açık hava sineması gösterimi gerçekleştirildi.

Talas'ta açık hava sineması keyfi, System.String[]
Talas Belediyesince Yamaç Paraşütü İniş Alanında kurulan dev ekranda açık hava sineması gösterimi gerçekleştirildi.

Talas'ta spor ve etkinlik mekanı haline gelen alanda, yediden yetmişe her yaştan Talaslı'nın geldiği yaz akşamındaki açık hava sinemasında Zeki Alaska ile Metin Akpınar'ın başrolünü oynadığı "Güle Güle" filmi seyredildi. Aileleriyle birlikte alana gelip çayları ve çekirdekleriyle filmi izleyen Talaslılar, yaklaşık iki saat süren filmde kimi zaman duygulandı, kimi zaman eğlendi. İlk kez açık havada sinema izlediklerini belirten vatandaşlar, etkinlik için Talas Belediyesine teşekkür etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:01 Kaynak: İHA
Metin Akpınar, Talas, Güncel
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