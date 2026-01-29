Talas'ta Çocuk Tiyatrosu: Garfield Trafikte - Son Dakika
Talas'ta Çocuk Tiyatrosu: Garfield Trafikte

29.01.2026 13:17
Talas'ta düzenlenen 'Garfield Trafikte' tiyatrosu, çocuklara trafik kurallarını eğlenceli şekilde öğretiyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından organize edilen program kapsamında "Garfield Trafikte" adlı çocuk tiyatrosu sahneye uyarlandı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Başkan amcadan karne hediyesi çocuk tiyatrosu" etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyun, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Oyun, çocuklara hem keyifli anlar sundu hem de trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini bildirdi.

Bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sunduğunu ve ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine vesile olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatiline renk katan etkinlik, Ormanlar Kralı Ağustos Böceği adlı oyunla sona erecek. 31 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyun, eğlenceli anlatımı, müzikli yapısı ve verdiği mesajlarla çocuklara keyifli bir tiyatro deneyimi sunacak. Minik izleyicilerin yanı sıra ailelerin de ilgi göstermesi beklenen oyun, tatilin finaline neşe katacak."

Kaynak: AA

