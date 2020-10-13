Talas'ta parfümlü çöp konteynerleri kötü kokuyu önledi - Son Dakika

Kayseri'de Talas Belediyesi, çöp konteynerlerine parfüm sıkarak kötü kokuları ortadan kaldırıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çöp toplama araçları ve konteynerlere sıkılan özel parfüm, atıklardan dolayı oluşan kötü kokuların önüne geçti.
22 ayrı yağ esterinden elde edilen parfümün kullanıldığı uygulama sayesinde özellikle yaz aylarında çöp konteynerleri ve çöp toplama araçlarından yayılan kötü kokular engellenmiş oldu. Bir litre parfümle yaklaşık 2 hafta uygulama yapılabiliyor.
İlçede yaşayan vatandaşlar da zaman zaman çöp konteynerlerinden yayılan kötü kokunun yerini parfüm kokusuna bıraktığını belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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