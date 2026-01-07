Talas'ta E-Spor ve İnovasyon Eğitimleri Başlıyor - Son Dakika
Teknoloji

Talas'ta E-Spor ve İnovasyon Eğitimleri Başlıyor

07.01.2026 12:23
Talas Belediyesi, çocuklar için robotik kodlama ve 3D tasarım eğitimi düzenliyor. Başvurular açıldı.

Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programı, 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim programı kapsamında öğrenciler robotik kodlama, Arduino, 3D tasarım ve temel beceri eğitimleri alarak hem eğlenecek hem de geleceğin teknolojilerine ilk adımlarını atacak.

Beş gün sürecek program, çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirirken, tatili kalıcı kazanımlara dönüştürmeyi de hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yarıyıl tatilinin çocuklar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın tatillerini verimli geçirmesini çok önemsiyoruz. Onların sadece dinlenmesini değil, aynı zamanda kendilerini keşfetmelerini, üretmelerini ve teknolojiyle güçlü bağlar kurmalarını istiyoruz. E-Spor ve İnovasyon Merkezi'mizde verilen eğitimler ve TEKNOFEST'te elde edilen başarılar, Talas'ta tatilin geleceğe yapılan bir yatırıma dönüştüğünün göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Eğitim saatleri öğrenci seviyelerine göre düzenlenirken, ilkokul öğrencileri 09.00-12.00, ortaokul öğrencileri ise 14.00-17.00 saatleri arasında eğitim alacak.

Kontenjanların sınırlı olduğu eğitim programına, ön başvurular online olarak alınıyor.

Kaynak: AA

