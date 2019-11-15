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Talas'ta öğrencilere hayırsever desteği

6 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde hayırsever iş insanı ihtiyaç sahiplerine ayakkabı yardımında bulundu.

Talas'ta öğrencilere hayırsever desteği, System.String[]

Kayseri'nin Talas ilçesinde hayırsever iş insanı ihtiyaç sahiplerine ayakkabı yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir hayırsever, 937 çift kışlık ayakkabıyı, okul çağındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için belediye yetkililerine teslim etti.

Öğrencilere ayakkabıların dağıltılması için Kuruköprü İlkokulu'nda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz ile öğretmenler katıldı.

Hayırsever vatandaşa yaptığı yardımdan dolayı teşekkür eden Yalçın, şunları aktardı.

"Kuruköprü'de bulunmamızın sebebi öncelikle mutat ziyaretlerin dışında bugün bir iyiliksever arkadaşımın bütün köylerdeki okullarda bulunan çocuklara hediye ettiği ayakkabıları teslim etmek. Ayrım yapmadan bütün okul çağındaki çocuklara teslim etmek üzere geldik. Bu güzellikler ülkemize mahsus güzellikler. Her zaman bu güzellikleri yaşıyoruz. Hayır sahibinin hayrını Allah kabul etsin."

Kuruköprü, Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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