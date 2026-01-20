Talas'ta Üç Tiyatro Oyunu

Talas Belediyesince yarıyıl tatilinde çocuklar için 3 farklı tiyatro oyunu sahnelecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Başkan Amca'dan Karne Hediyesi-Çocuk Tiyatrosu" etkinliği kapsamında, sevilen çocuk oyunları minik izleyicilerle ücretsiz buluşacak.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunlar, hem eğlenceli hem de eğitici içerikleriyle çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek.

Etkinlik kapsamında, "Körebe" 22 Ocak Perşembe, "Garfield Trafikte" 28 Ocak Çarşamba ve "Ormanlar Kralı Ağustos Böceği" adlı oyun ise 31 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te sahnelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocukların karne sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, tüm çocukları buluşmaya davet etti.