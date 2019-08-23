Son Dakika Haberleri: Talasgücü, Melihşah ile anlaştı
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Talasgücü, Melihşah ile anlaştı

1 saat önce

Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, İçel İdman Yurdu'ndan Melihşah Aslan'ı tranfser etti.

Talasgücü, Melihşah ile anlaştı, System.String[]

Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, İçel İdman Yurdu'ndan Melihşah Aslan'ı tranfser etti.


Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Talasgücü Belediyespor, altyapısından yetişen ve ardından Süper Lig takımlarından Gançlerbirliği'ne tranfser olan Melihşah Aslan'ı yeniden kadrosuna kattı. Gençlerbirliği'nin ardından sırasıyla Hacettepespor, Osmaniyespor ve İçel İdmanyurdu formaları giyen Melihşah Aslan, yeni sezonda Talasgücü için ter dökecek. - KAYSERİ

Kayseri, İçel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:31 Kaynak: İHA
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