Online eğitime karşı! Taliban, PUBG'yi yasakladı - Son Dakika
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Online eğitime karşı! Taliban, PUBG'yi yasakladı

20.09.2022 17:32
Online eğitime karşı! Taliban, PUBG'yi yasakladı

Taliban tarafından yönetimi ele geçirilen Afganistan hükümeti bugün aldığı karar ile tüm ülkede PUBG Mobile'ı yasakladı.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında ABD'nin resmi olarak tüm askerlerini Afganistan'dan çekmesinin ardından Taliban (Kendilerine Afganistan İslam Emirliği diyorlar) tüm ülkenin yönetimini ele geçirdi. Bunun ardından ülkedeki yasalar ve yaşama şekli de büyük ölçüde değişti. Şimdi ise şaşırtıcı yasak getirdi.

Taliban'dan Afgan halkına PUBG yasağı!

Taliban'ın yönetimini ele geçirdiği Afganistan hükümeti, dünyanın en popüler oyunlarından PUBG için insanların zamanını boşa harcamak, ahlaksızlık ve gençleri yanıltma suçlarından hüküm vererek tüm ülke genelinde yasakladığını duyurdu.

Online eğitime karşı! Taliban, PUBG'yi yasakladı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre oyun şiddeti teşvik ediyor ve gençleri yanlış yönlendiriyor. Ayrıca açık bir şekilde söylenmese de karakterlerin kıyafetlerini değiştirirken iç çamaşırı ile görülebildiği için de büyük tepki topladığı söyleniyor.

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İlgili kararın aralık ayından itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı. Dolayısıyla Afganistan'da faal olarak iş yürüten telekomünikasyon şirketlerinin 3 ay içerisinde yasağı uygulaması gerekiyor. Aksi taktirde Şeriat kanun uygulayıcılarından olan Telekomünikasyon Bakanlığı'nın yetkisi dahilinde cezai işlem uygulanacağı belirtiliyor.

Tabii Taliban tarafından alınan en şaşırtıcı karar olmasa da 100 binden fazla Afgan oyuncunun aktif olarak oynadığı PUBG, ülkenin internet trafiğinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bir diğer yüksek trafiğe sahip uygulama olan TikTok'un da kapatılması için 1 ay sürelerinin kaldığı belirtiliyor.

PUBG minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel i5-4430/ AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ AMD Radeon R7 370 2GB

Direct: 11.0

PUBG önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/ AMD Radeon RX 580 4GB

Direct X: 11.0

PUBG kaç GB?

PUBG oyununun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 33 GB. Ek olarak, SSD'ye kurulum yapılması tavsiye ediliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Online eğitime karşı! Taliban, PUBG'yi yasakladı - Son Dakika

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