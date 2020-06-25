Tam 6 yıl sonra imzalıyor

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Galatasaray, uzun yıllardır kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Oumar Niasse'nin transferi konusunda artık mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılıların sezon sonu Everton ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli santrforun menajeriyle irtibata geçip olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi.



GALATASARAY'A GELMEYE SICAK BAKIYOR



İngiliz ekibinden ayrılacak olan 30 yaşındaki santrforun bonservis bedelinin olmaması yönetimin iştahını kabartırken, Niasse'nin de artık düzenli forma giymek istediği için Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ifade edildi.



Gelecek sezon forvet hattında değişikliğe gidecek olan Galatasaray'ın Senegalli golcü ile sezon sonunda resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.



İLK OLARAK 2014'TE GÜNDEME GELMİŞTİ



Oumar Niasse, ilk olarak 2014 yılında Galatasaray'ın gündemine geldi. O dönemde Akhisar Belediyespor'da forma giyen Senegalli oyuncu, 5.5 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu.



Niasse, Moskova formasını giyerken de sarı-kırmızılıların listesinden hiç düşmedi. O dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, Niasse ile ilgili olarak, "Bilal Kısa transferinden sonra, 'Kulübü Akhisar'a mı çeviriyor?' dediler. Bu yüzden alamadık. Şimdi yaptıkları ortada ve transferi artık zor." demişti.



Rus ekibinde gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Niasse, 2016'da 17.9 milyon Euro'ya Everton'un yolunu tuttu.



Bu sezon Premier Lig'de sadece 3 maça çıkan Niasse, gol ve asist katkısı üretemedi.