"Tam kapanma"nın sona ermesiyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk gözleniyor.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibarıyla sona erdi.

Havalimanının giriş bölümünden itibaren trafik ekipleri sürücüleri anonslarla uyarırken, dış ve iç hatlar bölümünün çıkışında, kente gelen yolcuların yakınları bekliyor.

Seyahat edecek yolcular, İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) ve yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından seyahat öncesi işlemleri yapılarak uçağa yönlendiriliyor.

Liman içindeki bilet satış ve rezervasyon bölümlerinde "tam kapanma" dönemine göre yoğunluk gözlenirken, havalimanındaki hijyen timleri ve diğer görevliler sosyal mesafe ve maske konularında yolcuları uyarıyor.

Terminal binasına sadece biletli yolcular kabul ediliyor. Yolcu yoğunluğu nedeniyle terminal girişinde ve biletleme işlemlerinin yapıldığı kontuvarlarda kuyruklar oluşuyor.