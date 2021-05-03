Tam kapanma Sümer Park'taki insan yoğunluğunu bitirdi - Son Dakika

Tam kapanma Sümer Park'taki insan yoğunluğunu bitirdi
03.05.2021 12:39
Eskişehir genelinde tam kapanmayla birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, daha önce yasakların çiğnenip yaşanan kalabalıklar ile gündeme gelen Sümer Parkı tamamen boşalttı.
Eskişehir genelinde tam kapanmayla birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, daha önce yasakların çiğnenip yaşanan kalabalıklar ile gündeme gelen Sümer Parkı tamamen boşalttı.
Yurt genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilave olarak tam kapanma dönemine geçildi. Tam kapanmanın başlamasından önce alınan kararla kapatılan parklar, yasakları çiğneyen insanların akınına uğruyordu. Eskişehir'de Sümer mahallesinde bulunan Sümer Park'ta, tam kapanma öncesi yaşanan insan seli tedirginlik yaşatan görüntüler oluşturmuştu. Fakat tam kapanmayla birlikte kısıtlamalarda dahi kalabalık olmasıyla bilinen Sümer Park boş kaldı. - ESKİŞEHİR
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