Taman Limanı'na İHA Saldırısı: 3 Ölü, 8 Yaralı

MOSKOVA, 22 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın güneybatısındaki Krasnodar bölgesinin Karadeniz kıyısında yer alan Taman Limanı'na düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de orta düzeyde yaralandı.

Interfax Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba gecesi düzenlenen saldırı, petrol ürünlerinin bulunduğu dört tanka da yayılan bir yangına neden oldu.

Taman Limanı, Rusya'nın petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra kömür, kükürt, amonyak, karbamit ve gıda kargoları için önemli bir ihracat merkezi olarak faaliyet gösteriyor.