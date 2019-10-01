Son Dakika Haberleri: Tamer Tuna: "Sahada iki farklı yarı vardı"
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Tamer Tuna: "Sahada iki farklı yarı vardı"

45 dakika önce

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin iyi takımlarından biri ile karşılaştıklarını vurgulayarak, "İki ayrı yarı vardı.

Tamer Tuna:

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin iyi takımlarından biri ile karşılaştıklarını vurgulayarak, "İki ayrı yarı vardı. İlk devre oyun anlamında çok başarılıydık. Topa sahip olan ikili mücadelede de iyiydik. İkinci yarı kalecimiz Beto'nun kırmızı kart görmesi her şeyi değiştirdi. Gazişehir Gaziantep'in eksik kalan takımlara karşı başarılı olduğunu biliyorduk. Kaybedebilirdik. Son 15 dakikada Gazişehir kanatlardan iyi geldi. Ancak biz iyi pozisyon alan bir takımız. Buradan 1 puanla ayrılmamız sevindiricidir. Gazişehir Gaziantep iyi takım, lige uygun bir takımdır. Hücumda hızlı oyuncuları var. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep, Beto, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:26 
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