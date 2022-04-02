Tamir için bırakılan kamyonetle Çorum'dan Kastamonu'ya geldiler... Haberleşme kablolarını çalarken yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Tamir için bırakılan kamyonetle Çorum'dan Kastamonu'ya geldiler... Haberleşme kablolarını çalarken yakalandılar

02.04.2022 00:57

Tamir için bırakılan kamyonetle Çorum'dan Kastamonu'ya geldiler.

Tamir için bırakılan kamyonetle Çorum'dan Kastamonu'ya geldiler... Haberleşme kablolarını çalarken yakalandılar

Telefon haberleşme kablolarını çalan 4 hırsız, tutuklandı

KASTAMONU - Çorum'da bakım tamirhaneye bırakılan bir araçla Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki kez gelen 4 şüpheli, telefon haberleşme kablolarını keserek çaldı Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çaykapı ve Akseki köylerinin telefon ve internet hatları farklı zamanlarda üç kez kesilerek çalındı. Bunun üzerine çalışma başlatan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri ekipleri, failleri yakalamak için harekete geçti. JASAT ekipleri, titiz çalışmalar ve araştırmalar yaparak Tosya ilçesinde meydana gelen haberleşme nakil hatlarını çalanların Çorum ilinden geldiklerini belirledi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin Çorum'da yaptıkları araştırmalarda A.Y. isimli şahsın Oğuzlar ilçesinde bulunan sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir oto tamircisine tamir için bırakılan kamyoneti alarak A.K. ve O.Ç. isimli şahıslarla birlikte Kastamonu'nun Tosya ilçesine geldiklerini tespit etti. JASAT ekipleri, hırsızların Tosya'ya gelerek Çaykapı ve Akseki köylerinin telefon ve internet hatlarını keserek çaldıkları ve kabloyu eriterek içindeki bakır teli Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren bir hurdacıya 4 bin TL karşılığında sattıklarını belirledi.

Ayrıca hırsızlık şüphelisi 4 şahsın farklı tarihlerde de iki ayrı otomobil ile Tosya ilçesine giderek telefon haberleşme kablolarını kestikleri tespit edildi.

Tosya Cumhuriyet Savcılığının görevlendirmesiyle Kastamonu JASAT ile Çorum JASAT ekipleri, Çorum'un Oğuzlar ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla hırsızlık şüphelileri A.K. ve O.Ç. yakalandı. Şüpheliler, Çorum'dan Tosya ilçesine getirildi. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı Çaldıkları 300 metre kabloyla yakalandılar Çaldıkları 300 metre kabloyla yakalandılar

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tamir için bırakılan kamyonetle Çorum'dan Kastamonu'ya geldiler... Haberleşme kablolarını çalarken yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 01:23:43. #1.13#
SON DAKİKA: Tamir için bırakılan kamyonetle Çorum'dan Kastamonu'ya geldiler... Haberleşme kablolarını çalarken yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement