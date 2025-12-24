Taner Arı, Bingöl'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Taner Arı, Bingöl'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

24.12.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ta yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Taner Arı, Bingöl'ün Solhan ilçesinde defnedildi.

Irak'ta hayatını kaybeden piyade uzman çavuş Taner Arı'nın cenazesi, memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde silahının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Arı için Solhan Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törende, Arı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu ve İlçe Müftüsü Fatih Baz dua etti.

Arı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Mahalle'deki Bazmana Mezarlığı'nda defnedildi.

Bingöl 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ertan Buğday tarafından baba Asaf Arı'ya oğlunun fotoğrafı ile Türk bayrağı verildi.

Törene, Arı'nın ailesi ve yakınları ile Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, Solhan Kaymakamı Adnan Doğan, Solhan Belediye Başkan Vekili Çetin Kıyıcı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Hasan Boncuk, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş, MHP İlçe Başkanı Hayati Hocaoğlu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Canlı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl Valisi Usta'dan başsağlığı mesajı

Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından Vali Ahmet Hamdi Usta'nın başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Usta, mesajında, "13. Komando Tugay Komutanlığı Kuzey Irak Harekat alanında görevli Solhan nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Piyade uzman çavuş Taner Arı'nın vefatından derin bir üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Solhanlı hemşehrilerime, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:33:30. #7.11#
SON DAKİKA: Taner Arı, Bingöl'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.