Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur\'an okudu

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ramazan hilalinin görüldüğünü duyurdu. Açıklamanın ardından Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kuveyt, Bahreyn ve Lübnan'da ramazan ayı başladı ve ilk sahurlar dün gece yapıldı.
Irak merkezli yayın yapan Rudaw televizyonunda sahur programında sürpriz bir isim yer aldı. Kürt sanatçı Semira Karzan, canlı yayında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Program, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.
