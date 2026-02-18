Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu - Son Dakika
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Haberin Videosunu İzleyin
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur\'an okudu
18.02.2026 13:24
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur\'an okudu
Suudi Arabistan'ın ramazan hilalinin görüldüğünü açıklamasının ardından birçok ülkede ilk sahur yapıldı. Irak merkezli Rudaw kanalının sahur programında Kürt sanatçı Semira Karzan'ın Kur'an tilaveti dikkat çekti.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ramazan hilalinin görüldüğünü duyurdu. Açıklamanın ardından Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kuveyt, Bahreyn ve Lübnan'da ramazan ayı başladı ve ilk sahurlar dün gece yapıldı.

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

SAHUR PROGRAMINDA DİKKAT ÇEKEN İSİM

Irak merkezli yayın yapan Rudaw televizyonunda sahur programında sürpriz bir isim yer aldı. Kürt sanatçı Semira Karzan, canlı yayında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Program, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

