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TANJU ÖZCAN: 'İZAHI OLMAYAN ŞEYİN MİZAHI OLUR' - Son Dakika

TANJU ÖZCAN: 'İZAHI OLMAYAN ŞEYİN MİZAHI OLUR'

02.12.2021 18:13

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde yaptığı konuşmayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzahı olmayan şeyin mizahı olur.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde yaptığı konuşmayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzahı olmayan şeyin mizahı olur. Bu konuşmamı sevgili basın mensubu arkadaşlarımız nerelere çekmiş. Allah aşkına bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış ?" ifadelerini kullandı.

Özcan, "Milli kurtuluş savaşında faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım" dedi. Başkan Özcan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a da tepki göstererek, "'Faizin düşmesi yanlış' diyor. Nesi yanlış? Sayın Cumhurbaşkanı faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın" diye konuştu.

Bolu Belediye Meclisi'nin aralık ayı birinci birleşimi, Tanju Özcan başkanlığında, meclis salonunda gerçekleştirildi. Oturumda konuşma yapan Başkan Özcan, hükümetin faiz indirme politikası ile ilgili konuştu. Özcan, "Milli kurtuluş savaşında faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

'FAİZ HARAM'

Başkan Özcan, Merkez Bankası (MB) Başkanı'na da faizi sıfıra indirme konusunda çağrıda bulunarak, "Artık faiz konusuna da bir noktayı koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanındayım. Faiz haram. Bakara Suresi 275'inci ayetinde Allahuteala, faizcilerin asla cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizden, dolar yükselirse yükselsin. Faiz düzeni ve faizcilerden sıkıldım" diye konuştu.

'NESİ YANLIŞ SAYIN ÖZTRAK?'

Tanju Özcan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı da eleştirerek, "Bir avuç tefeciye Türkiye'yi mahkum edenlerden sıkıldım. Derhal Merkez Bankası Başkanı istifa etsin ya da bir kararname ile faiz sıfıra düşsün. Ben faizin derdindeyim. Dolar isterse 100 liraya çıksın. Bizim parti sözcüsüne de kızıyorum. Sayın Öztrak, 'Faizin düşmesi yanlış' diyor. Nesi yanlış Sayın Öztrak? Sayın Cumhurbaşkanı faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum" dedi

TANJU ÖZCAN: 'İZAHI OLMAYAN ŞEYİN MİZAHI OLUR'
TANJU ÖZCAN: 'İZAHI OLMAYAN ŞEYİN MİZAHI OLUR'
TANJU ÖZCAN: 'İZAHI OLMAYAN ŞEYİN MİZAHI OLUR'
TANJU ÖZCAN: 'İZAHI OLMAYAN ŞEYİN MİZAHI OLUR'

Twitter, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TANJU ÖZCAN: 'İZAHI OLMAYAN ŞEYİN MİZAHI OLUR' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TANJU ÖZCAN: 'İZAHI OLMAYAN ŞEYİN MİZAHI OLUR' - Son Dakika
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