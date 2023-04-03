Tanju Özcan, önceki toplantıda kendisine su şişesi fırlatan meclis üyesini dışarı çıkarttı - Son Dakika
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Tanju Özcan, önceki toplantıda kendisine su şişesi fırlatan meclis üyesini dışarı çıkarttı

03.04.2023 17:26
Tanju Özcan, önceki toplantıda kendisine su şişesi fırlatan meclis üyesini dışarı çıkarttı

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında, bir önceki toplantıda kendisine su şişesi fırlatan AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar'ı, özür dilemeye davet etti.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında, bir önceki toplantıda kendisine su şişesi fırlatan AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar'ı, özür dilemeye davet etti. Özür dilemeyen Çınar, zabıta eşliğinde salondan çıkarılırken, bu sırada gerginlik yaşandı.

Bolu Belediye Meclisi'nde şubat ayı toplantısında yaşanan tartışma sırasında AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar, Başkan Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. Yaşanan gerginlik Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında yeniden gündeme geldi. Toplantının başında Başkan Özcan, Hacer Çınar'ı, bir önceki meclis toplantısında su şişesi fırlatması nedeniyle özür dilemeye davet etti. Özcan, Hacer Çınar'a, "Belediye meclis üyesi Hacer Çınar burada. Şubat ayında şahsıma, halkın iradesiyle oluşan belediye başkanlığı makamına ve meclis makamına fiili ve ağza alınmayacak şekilde hakaretlerle saldırıda bulunmuştu. Kendisini özür dilemek üzere kürsüye davet ediyorum. Ayrıca Atatürk posterini de kırmışsınız, kamu malına zarar vermekten hakkınızda suç duyurusunda bulunulacak hem de sizden tazmin edeceğiz" dedi. Ancak Hacer Çınar, Özcan'ın talebini yerine getirmedi ve özür dilemeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine Tanju Özcan, zabıtaya Hacer Çınar'ın salondan çıkarılması talimatını verdi. Zabıta ekiplerinin gelmesi üzerine AK Parti'li diğer meclis üyeleri, Hatice Çınar'ın çevresinde toplandı. AK Parti meclis üyeleri ile Başkan Özcan arasında sert tartışmalar yaşandı. 'BİZİ COPLAYACAK MISINIZ?'Duruma tepki gösteren AK Parti'li meclis üyesi Kamuran Avcı, "Zabıta fiziki müdahale edeceğim diyor Sayın Başkan. Bizi coplayacak mısınız?" dedi.

Yaşanan gerginliğin ardından Hacer Çınar, zabıta ekiplerinin gözetiminde salondan ayrılırken, meclis oturumuna devam edildi. Diğer AK Parti meclis üyeleri toplantıya devam etti.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Tanju Özcan, önceki toplantıda kendisine su şişesi fırlatan meclis üyesini dışarı çıkarttı - Son Dakika


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