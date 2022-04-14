Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan adam, hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan adam, hayatını kaybetti

14.04.2022 17:35

Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan adam, hayatını kaybetti BATMAN - Batman Hasankeyf kavşağında bir nakliyat şirketine ait fuel oil tankı, kaynak yapıldığı sırada gaz sıkışması sonucu patladı.

Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan adam, hayatını kaybetti

BATMAN - Batman Hasankeyf kavşağında bir nakliyat şirketine ait fuel oil tankı, kaynak yapıldığı sırada gaz sıkışması sonucu patladı. Patlamada ağır yaralanan İbrahim Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün Batman Hasankeyf kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir nakliyat şirketine ait olduğu belirlenen fuel oil tankını, İbrahim Bozkurt isimli vatandaşın kaynak yaptığı sırada gaz sıkışması sonucu patladı. Patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Bozkurt, tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsisi yapılan Bozkurt, Batman Asri Mezarlığına defnedildi.

Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan adam, hayatını kaybetti
Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan adam, hayatını kaybetti
Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan adam, hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Batman'da yaşandı: Önce eliyle tarttı, sonra ağır kolyeyi kaşla göz arasında çantasına attı Batman'da yaşandı: Önce eliyle tarttı, sonra ağır kolyeyi kaşla göz arasında çantasına attı AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt'a ziyaret AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt'a ziyaret

İbrahim Bozkurt, Hasankeyf, Bozkurt, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan adam, hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:41:29. #1.13#
SON DAKİKA: Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan adam, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement