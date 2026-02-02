Tanksavar Atışları Gelibolu\'da

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 'Tanksavar-ZMA atışları' icra edildiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızca, Kazanağzı Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı'nda 'Tanksavar-ZMA atışları' icra edildi" denildi.
Paylaşımda, atışlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
