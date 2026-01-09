Tanrıkulu: Uyuşturucu ile Mücadelede Yerel Yönetimlere Görev

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, uyuşturucuyla mücadelede yerel yönetimlere de önemli görevler düştüğünü belirtti.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Diyarbakır'daki gençlerin suç örgütlerinin tuzaklarına düştüğünü söyledi.

"Diyarbakır'da gençler arasında uyuşturucu kullanımı neredeyse çocuk yaşına kadar inmiş durumda." ifadesini kullanan Tanrıkulu, "9 yaşındaki çocukların uyuşturucu kullandığı" yönünde çok şikayet aldıklarını aktardı.

Tanrıkulu, uyuşturucuyla mücadelede özellikle okul çevrelerinde tedbirlerin çok etkili bir biçimde alınması gerektiğini anlatarak, bu konuda yerel yönetimlere de önemli görevler düştüğünü kaydetti.

İklim koşulları nedeniyle çiftçilerin zor durumda olduğunu anlatan Tanrıkulu, çiftçilerin büyük bir borç yükü altında kaldığını, bu nedenle kredi alırken çiftçilere kolaylık sağlanmasını istedi.

CHP'li Tanrıkulu, Suriye ordusunun Halep'te iki mahalleyi işgal eden terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik askeri operasyonlarına da değinerek, "Halep'te olası bir iç çatışma, müdahale, operasyon, Diyarbakır'da, bölgede, bütün Türkiye'de bulunan yurttaşlarımızı derinden üzmektedir ve derin bir kaygı yaratmaktadır." sözlerini sarf etti.