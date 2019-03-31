Son Dakika Haberleri: Tansu Çiller Oyunu Kullandı

Tansu Çiller Oyunu Kullandı

12 dakika önce

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullandı.

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Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti 22'nci dönem Başbakanı Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11: 30'da Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na gelerek 2 bin 343 numaralı sandıkta oy verdi. 

Oy kullanmadan önce bir süre sınıfta bekleyen Tansu Çiller, vatandaşlarla sohbet edip, bol bol fotoğraf çektirdi. Oy kullanma işleminin ardından ise basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiller, "Bugün çok güzel bir gün. İnşallah milletimiz sandığa dolacaktır. Umuyorum ki ülkemiz için her şey güzel olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tansu Çiller'in gelişi

Çiller'in salonda bekleyişi

Tansu Çiller'in açıklamaları

Detaylar

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:31 Kaynak: DHA

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