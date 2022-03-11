Tanzanya'da yaklaşık 450 Masai, topraklarını terk etmeyi kabul etti - Son Dakika

Tanzanya, ülkenin kuzeyindeki Ngorongoro'daki koruma alanında yaşamını sürdüren Masai kabilesinden 453 kişinin bölgeyi terk etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Afrika'nın en eski kabilelerinden Masailerle Tanzanya hükümeti arasında krize yol açan ve Ngorongoro Koruma Alanı'nı terk etmek istemeyen Masailerden bir grup, bölgeyi boşaltabileceğini açıkladı.

???????Masai liderleriyle bir araya gelen Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, Ngorongoro Koruma Alanından gönüllü ayrılmayı kabul eden 453 kişinin listesini aldığını açıkladı.

Tahliye planını savunan Başbakan Majaliwa, bölgede sağlık ve eğitim hizmetlerinin bulunmadığını, konut ve hayvan sayısındaki artışın bölge için bir tehdit haline geldiğini açıkladı. Geçmişte Ngorongoro civarında 8 bin insan yaşadığını aktaran Majaliwa, bugün bu rakamın 110 bine çıktığını ve besi hayvanlarının sayısının 800 bini aştığını kaydetti.

Tahliye edilen kişilerin, okul ve hastane gibi hizmetlerin olduğu Handeni bölgesine taşınacağı öğrenildi.

Tanzanya hükümeti, 2019 yılında, vahşi hayvanlarla birlikte yarı göçebe Masai çobanlarının da yaşadığı Ngorongoro Koruma Alanı'ndaki doğal yaşam alanını genişleteceğini açıklamıştı.

Hükümet, bölgedeki insan nüfusu artışının doğal yaşamı olumsuz etkilediğini ileri sürerken Masailer doğal yaşamı yüzyıllardır kendilerinin koruduğunu savunuyor.

Tahliye planından yaklaşık 80 bin Masai'nin etkileneceği belirtiliyor.