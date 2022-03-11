Tanzanya'da yaklaşık 450 Masai, topraklarını terk etmeyi kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tanzanya'da yaklaşık 450 Masai, topraklarını terk etmeyi kabul etti

11.03.2022 14:55
Tanzanya'da yaklaşık 450 Masai, topraklarını terk etmeyi kabul etti

Tanzanya, ülkenin kuzeyindeki Ngorongoro'daki koruma alanında yaşamını sürdüren Masai kabilesinden 453 kişinin bölgeyi terk etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Tanzanya, ülkenin kuzeyindeki Ngorongoro'daki koruma alanında yaşamını sürdüren Masai kabilesinden 453 kişinin bölgeyi terk etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Afrika'nın en eski kabilelerinden Masailerle Tanzanya hükümeti arasında krize yol açan ve Ngorongoro Koruma Alanı'nı terk etmek istemeyen Masailerden bir grup, bölgeyi boşaltabileceğini açıkladı.

???????Masai liderleriyle bir araya gelen Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, Ngorongoro Koruma Alanından gönüllü ayrılmayı kabul eden 453 kişinin listesini aldığını açıkladı.

Tahliye planını savunan Başbakan Majaliwa, bölgede sağlık ve eğitim hizmetlerinin bulunmadığını, konut ve hayvan sayısındaki artışın bölge için bir tehdit haline geldiğini açıkladı. Geçmişte Ngorongoro civarında 8 bin insan yaşadığını aktaran Majaliwa, bugün bu rakamın 110 bine çıktığını ve besi hayvanlarının sayısının 800 bini aştığını kaydetti.

Tahliye edilen kişilerin, okul ve hastane gibi hizmetlerin olduğu Handeni bölgesine taşınacağı öğrenildi.

Tanzanya hükümeti, 2019 yılında, vahşi hayvanlarla birlikte yarı göçebe Masai çobanlarının da yaşadığı Ngorongoro Koruma Alanı'ndaki doğal yaşam alanını genişleteceğini açıklamıştı.

Hükümet, bölgedeki insan nüfusu artışının doğal yaşamı olumsuz etkilediğini ileri sürerken Masailer doğal yaşamı yüzyıllardır kendilerinin koruduğunu savunuyor.

Tahliye planından yaklaşık 80 bin Masai'nin etkileneceği belirtiliyor.

YORUMLAR
500
BM ve Afrika Birliği, Sudanlılara diyalog çağrısı yaptı BM ve Afrika Birliği, Sudanlılara diyalog çağrısı yaptı IMF Başkanı Georgieva'ya göre Afrika, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine karşı savunmasız IMF Başkanı Georgieva'ya göre Afrika, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine karşı savunmasız

Tanzanya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tanzanya'da yaklaşık 450 Masai, topraklarını terk etmeyi kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Eski hakem Deniz Çoban Türk futbolu için ağır konuştu: Depreme hazır olun
14:49 AK Parti ve MHP genel başkan yardımcıları, seçim yasası düzenlemesini beraber açıklayacak
14:48 Rusya lideri Putin konuştu: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
14:40 Avrupa Birliği'den Ukrayna'ya 300 milyon euro mali destek
14:19 Ünlü sunucu vasiyetini hazırladı, anne ve babasına tek kuruş yok!
14:19 Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar sağanakları geliyor, bu gece ve yarına dikkat edin
14:03 Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddiası
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 15:09:11. #1.11#
SON DAKİKA: Tanzanya'da yaklaşık 450 Masai, topraklarını terk etmeyi kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement