Tanzanya'da yeni Savunma Kuvvetleri Komutanı göreve başladı

Daha önce Tanzanya ordusu karargahında Harekat ve Eğitim Şube Başkanı olarak görev yapan General Mkunda, Savunma Kuvvetleri Komutanlığına atanmadan önce tümgenerallikten orgeneralliğe terfi etti.

General Mkunda, Darüsselam'daki Devlet Sarayı'nda düzenlenen törende, yemin ederek Tanzanya'nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana 9. Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak göreve başladı.

Kaynak: AA

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