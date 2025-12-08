Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle 2026 yılı bina ve arazi vergi değerleri için bir üst sınır belirlendi. Buna göre, 2026'da uygulanacak vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin en fazla iki kat fazlası kadar olabilecek.

EMLAK VERGİSİNDE YÜKSEK ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

1 birim değer için en fazla 1 + 2 katsayısıyla toplam 3 birimlik bir üst sınır uygulanacak. NTV'de yer alan habere göre düzenleme, emlak vergisinde yüksek artışların önüne geçmeyi amaçlıyor. Buna göre 2027, 2028 ve 2029 yıllarında emlak vergisi değeri her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerine değerleme oranı eklenerek artırılacak.

KONUT ALIP TAPUSUNU ALMAYANLAR DİKKAT

Bu yeni hesaplama yöntemi, özellikle konut alıp henüz tapusunu almamış olan vatandaşlar açısından kritik bir durumu gündeme taşıdı. Mevzuata göre tapuda gerçek satış bedelinin gösterilmesi ve tapu harcının buna göre ödenmesi gerekiyor. Ancak birçok kişinin işlemini emlak vergisine esas değer üzerinden yaptığı biliniyor.

2026'DA BÜYÜK ARTIŞ YAŞANACAK

Düzenleme sonrası 2026'da bu değerlerde önemli bir artış yaşanacak. Örneğin, 2025 yılı vergi değeri 3 milyon TL olan bir konutun 2026 yılı emlak vergisi değeri en fazla 9 milyon TL olabilecek. Bu hesap üzerinden bugün toplam 120 bin TL olan tapu harcı (alıcı ve satıcı 60'ar bin TL) 2026'da 360 bin TL'ye yükselecek ve tarafların her biri 180 bin TL ödemek zorunda kalacak.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Bu nedenle uzmanlar, gerçek satış bedeli ile 2026 yılında geçerli olacak vergi değeri üst sınırının karşılaştırılmasını, daha yüksek tapu harcı ödememek adına tapu işlemlerinin yıl bitmeden tamamlanmasını tavsiye ediyor.